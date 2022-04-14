Sanin (SANIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sanin (SANIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sanin (SANIN) Information As Shiba Inu unveils the Shibarium blockchain, it is our duty to continue Ryoshi's legacy with a decentralized token made by the people for the people. $SHIBA was an experiment, $SANIN is an experiment. When you fail, You see the mistakes and try to create the best. A heartwarming photo of two Sanin Shiba Inu puppies pressing their heads together as they run has gone viral on Twitter, earning over 22,800 retweets and 92,600 likes. Taken by photographer Tetsuya Yutaka, the image reflects the growing popularity of this indigenous breed that once faced extinction. The Sanin Shiba-Inu Ikuseikai group, which has worked to preserve the breed since prewar years, is now receiving many inquiries about adopting Sanin Shiba Inu dogs. Officiel hjemmeside: https://sanin.vip/ Køb SANIN nu!

Sanin (SANIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sanin (SANIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 80.86K $ 80.86K $ 80.86K Samlet udbud $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Cirkulerende forsyning $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 80.86K $ 80.86K $ 80.86K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Sanin (SANIN) pris

Sanin (SANIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sanin (SANIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SANIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SANIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SANIN's tokenomics, kan du udforske SANIN tokens live-pris!

SANIN Prisprediktion Vil du vide, hvor SANIN måske er på vej hen? Vores SANIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SANIN Tokens prisprediktion nu!

