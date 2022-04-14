Sanin Inu (SANI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sanin Inu (SANI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sanin Inu (SANI) Information Sanin Inu – The Shiba Inu Killer is a decentralized experiment that intends to employ a community with the collective goal of solid organic growth. Officiel hjemmeside: http://sanininu.com

Sanin Inu (SANI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sanin Inu (SANI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 458.73K $ 458.73K $ 458.73K Samlet udbud $ 883.24B $ 883.24B $ 883.24B Cirkulerende forsyning $ 883.24B $ 883.24B $ 883.24B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 458.73K $ 458.73K $ 458.73K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Sanin Inu (SANI) pris

Sanin Inu (SANI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sanin Inu (SANI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SANI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SANI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SANI's tokenomics, kan du udforske SANI tokens live-pris!

