Sandwich Cat (SACA) Information Sandwich Cat is a memecoin inspired by a Reddit post showcasing a cat that stole and ate a sandwich. A vibrant community has formed around the token and the cat's antics. The token was created purely for fun and to celebrate the cat's successful mission to seize the sandwich. Officiel hjemmeside: https://www.sacaonbase.com/ Køb SACA nu!

Sandwich Cat (SACA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sandwich Cat (SACA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 106.94K $ 106.94K $ 106.94K Samlet udbud $ 969.34M $ 969.34M $ 969.34M Cirkulerende forsyning $ 969.34M $ 969.34M $ 969.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 106.94K $ 106.94K $ 106.94K Alle tiders Høj: $ 0.00180166 $ 0.00180166 $ 0.00180166 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00011032 $ 0.00011032 $ 0.00011032 Få mere at vide om Sandwich Cat (SACA) pris

Sandwich Cat (SACA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sandwich Cat (SACA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SACA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SACA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SACA's tokenomics, kan du udforske SACA tokens live-pris!

