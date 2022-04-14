Sanctum Infinity (INF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sanctum Infinity (INF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sanctum Infinity (INF) Information Socean is a noncustodial stake pool for the Solana blockchain based on the Solana stake pool reference implementation. Users deposit SOL, we stake it for them, and give them a derivative token called SOCN that can be redeemed for SOL at any time. The SOCN token can then be used in several different use-cases, like lending/borrowing, liquidity provision, trading, etc. Officiel hjemmeside: https://sanctum.so Hvidbog: https://blog.sanctum.so/docs Køb INF nu!

Sanctum Infinity (INF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sanctum Infinity (INF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 57.46M $ 57.46M $ 57.46M Samlet udbud $ 668.26K $ 668.26K $ 668.26K Cirkulerende forsyning $ 218.18K $ 218.18K $ 218.18K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 176.00M $ 176.00M $ 176.00M Alle tiders Høj: $ 363.89 $ 363.89 $ 363.89 Alle tiders Lav: $ 8.97 $ 8.97 $ 8.97 Nuværende pris: $ 262.87 $ 262.87 $ 262.87 Få mere at vide om Sanctum Infinity (INF) pris

Sanctum Infinity (INF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sanctum Infinity (INF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INF's tokenomics, kan du udforske INF tokens live-pris!

