SamurAI (SAMURAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i SamurAI (SAMURAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

SamurAI (SAMURAI) Information SamurAI aims to democratize access of institutional-grade quantitative trading tools to retail traders. SamurAI offers decentralized, AI-driven trading tools that utilize the same data sources and analytical techniques as leading financial institutions. Their platform provides users with a comprehensive terminal for research, analysis, and trading, integrating public and private data, sentiment analysis, and community engagement. This empowers crypto enthusiasts and traders to make informed decisions and gain a competitive edge in volatile markets. Officiel hjemmeside: https://www.samuraiterminal.io/

SamurAI (SAMURAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SamurAI (SAMURAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 180.63K $ 180.63K $ 180.63K Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 180.63K $ 180.63K $ 180.63K Alle tiders Høj: $ 0.00380271 $ 0.00380271 $ 0.00380271 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00018064 $ 0.00018064 $ 0.00018064 Få mere at vide om SamurAI (SAMURAI) pris

SamurAI (SAMURAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SamurAI (SAMURAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAMURAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAMURAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAMURAI's tokenomics, kan du udforske SAMURAI tokens live-pris!

SAMURAI Prisprediktion Vil du vide, hvor SAMURAI måske er på vej hen? Vores SAMURAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

