Samurai Starter (SAM) Information Samurai Starter is a launchpad, project accelerator, and community engagement hub that incentivizes members to invest and participate in the projects driving innovation in crypto. Built on Base and raising across all EVM chains, Samurai aims to enrich the entire crypto ecosystem by incubating and launching projects which will define the future of the space. Through our crowdfunding platform, we regularly conduct sell-out raises for top new Web3 projects, such as OrangeDX, InterSwap, and Seedify-incubated gaming projects Haven's Compass and Galaxy Games. Access to these sales is gained by staking the SAM token, or holding a SamNFT. Holders can also benefit from regular giveaways through our Samurai Sanka community platform, which incentivizes platform engagement with lottery tickets and other prizes. Officiel hjemmeside: https://www.samuraistarter.com/ Køb SAM nu!

Samurai Starter (SAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Samurai Starter (SAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 234.28K $ 234.28K $ 234.28K Samlet udbud $ 130.00M $ 130.00M $ 130.00M Cirkulerende forsyning $ 99.31M $ 99.31M $ 99.31M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 306.68K $ 306.68K $ 306.68K Alle tiders Høj: $ 0.053232 $ 0.053232 $ 0.053232 Alle tiders Lav: $ 0.00152788 $ 0.00152788 $ 0.00152788 Nuværende pris: $ 0.00236106 $ 0.00236106 $ 0.00236106 Få mere at vide om Samurai Starter (SAM) pris

Samurai Starter (SAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Samurai Starter (SAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAM's tokenomics, kan du udforske SAM tokens live-pris!

