SAM (SAM) Information $SAM is a memecoin created by the Last Samorais community, the OG NFT project of Oraichain. We used a fair presale method where holders of our second collection (Tha Last Geishas) were able to participate. No team reserve, liquidity is controlled by a DAO DAO 2/3 multisig controlled by trusted people in the Oraichain & TLS community: Oracle, Rasprav & Crenmy. Here's the links to our socials and the DAO DAO multisig controlling reserve and liquidity: https://x.com/sam_thecoin https://x.com/LastSamorais https://discord.gg/lastsamorais Officiel hjemmeside: https://lastsamorais.com/ Hvidbog: https://medium.com/@thelastsamorais/the-rise-of-sam-defender-of-oraichain-70c2ab336fff Køb SAM nu!

SAM (SAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SAM (SAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 62.39K $ 62.39K $ 62.39K Samlet udbud $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Cirkulerende forsyning $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 62.39K $ 62.39K $ 62.39K Alle tiders Høj: $ 0.00418815 $ 0.00418815 $ 0.00418815 Alle tiders Lav: $ 0.00192652 $ 0.00192652 $ 0.00192652 Nuværende pris: $ 0.00311924 $ 0.00311924 $ 0.00311924 Få mere at vide om SAM (SAM) pris

SAM (SAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SAM (SAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAM's tokenomics, kan du udforske SAM tokens live-pris!

SAM Prisprediktion Vil du vide, hvor SAM måske er på vej hen? Vores SAM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SAM Tokens prisprediktion nu!

