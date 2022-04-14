Salty (SALTY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Salty (SALTY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Salty (SALTY) Information Salty is a meme coin that revolves around a cute dog swimming in a salty ocean. The coin is inspired by a tweet from Charlotte Fang, which mentioned, "the brighter you shine, the darker your haters." Salty was launched on September 25th and aims to spread the fun and cheer across the Solana community. It has no utility and exists purely as a fun and entertaining way to engage with the crypto space. Officiel hjemmeside: https://www.saltysol.lol/

Salty (SALTY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Salty (SALTY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.12K $ 14.12K $ 14.12K Samlet udbud $ 998.75M $ 998.75M $ 998.75M Cirkulerende forsyning $ 998.75M $ 998.75M $ 998.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.12K $ 14.12K $ 14.12K Alle tiders Høj: $ 0.00199748 $ 0.00199748 $ 0.00199748 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Salty (SALTY) pris

Salty (SALTY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Salty (SALTY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SALTY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SALTY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SALTY's tokenomics, kan du udforske SALTY tokens live-pris!

SALTY Prisprediktion Vil du vide, hvor SALTY måske er på vej hen? Vores SALTY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SALTY Tokens prisprediktion nu!

