Sakai Vault (SAKAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.03062473 24H lav $ 0.03142107 24H høj All Time High $ 12.21 Laveste pris $ 0.02819608 Prisændring (1H) -0.03% Prisændring (1D) -0.41% Prisændring (7D) -4.54%

Sakai Vault (SAKAI) realtidsprisen er $0.03128757. I løbet af de sidste 24 timer har SAKAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03062473 og et højdepunkt på $ 0.03142107, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SAKAIs højeste pris nogensinde er $ 12.21, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02819608.

Når det gælder kortsigtet performance, SAKAI har ændret sig med -0.03% i løbet af den sidste time, -0.41% i løbet af 24 timer og -4.54% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sakai Vault (SAKAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 112.80K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 251.10K Cirkulationsforsyning 3.59M Samlet Udbud 8,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Sakai Vault er $ 112.80K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SAKAI er 3.59M, med et samlet udbud på 8000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 251.10K.