Den direkte Sakai Vault pris i dag er 0.03128757 USD. Følg med i realtid SAKAI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SAKAI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SAKAI

SAKAI Prisinfo

Hvad er SAKAI

SAKAI Whitepaper

SAKAI Officiel hjemmeside

SAKAI Tokenomics

SAKAI Prisprognose

Sakai Vault Logo

Sakai Vault Pris (SAKAI)

Ikke noteret

1 SAKAI til USD direkte pris:

$0.03128757
$0.03128757
-0.40%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Sakai Vault (SAKAI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:41:47 (UTC+8)

Sakai Vault (SAKAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.03062473
$ 0.03062473
24H lav
$ 0.03142107
$ 0.03142107
24H høj

$ 0.03062473
$ 0.03062473

$ 0.03142107
$ 0.03142107

$ 12.21
$ 12.21

$ 0.02819608
$ 0.02819608

-0.03%

-0.41%

-4.54%

-4.54%

Sakai Vault (SAKAI) realtidsprisen er $0.03128757. I løbet af de sidste 24 timer har SAKAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03062473 og et højdepunkt på $ 0.03142107, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SAKAIs højeste pris nogensinde er $ 12.21, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02819608.

Når det gælder kortsigtet performance, SAKAI har ændret sig med -0.03% i løbet af den sidste time, -0.41% i løbet af 24 timer og -4.54% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sakai Vault (SAKAI) Markedsinformation

$ 112.80K
$ 112.80K

--
--

$ 251.10K
$ 251.10K

3.59M
3.59M

8,000,000.0
8,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Sakai Vault er $ 112.80K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SAKAI er 3.59M, med et samlet udbud på 8000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 251.10K.

Sakai Vault (SAKAI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Sakai Vault til USD $ -0.00012939068362492.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Sakai Vault til USD $ -0.0002260871.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Sakai Vault til USD $ +0.0002524312.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Sakai Vault til USD $ -0.002933329417172365.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00012939068362492-0.41%
30 dage$ -0.0002260871-0.72%
60 dage$ +0.0002524312+0.81%
90 dage$ -0.002933329417172365-8.57%

Hvad er Sakai Vault (SAKAI)

Sakai Vault is a new decentralized exchange platform that provides fast and secure transactions at low fees. Its perpetual exchange feature enables traders to engage in futures trading without expiration dates, while its AI-powered trading strategies offer an informed and profitable trading experience.

With its support for multiple blockchain networks, deflationary token models, and focus on scalability and user experience, Sakai Vault is at the forefront of DeFi 2.0. It aims to provide an accessible and user-friendly ecosystem for decentralized finance, unlocking new use cases and bringing the benefits of blockchain technology to a wider audience.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Sakai Vault (SAKAI) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Sakai Vault Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Sakai Vault (SAKAI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Sakai Vault (SAKAI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Sakai Vault.

Tjek Sakai Vault prisprediktion nu!

SAKAI til lokale valutaer

Sakai Vault (SAKAI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Sakai Vault (SAKAI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SAKAI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Sakai Vault (SAKAI)

Hvor meget er Sakai Vault (SAKAI) værd i dag?
Den direkte SAKAI pris i USD er 0.03128757 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SAKAI til USD pris?
Den aktuelle pris på SAKAItil USD er $ 0.03128757. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Sakai Vault?
Markedsværdien for SAKAI er $ 112.80K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SAKAI?
Den cirkulerende forsyning af SAKAI er 3.59M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SAKAI?
SAKAI opnåede en ATH-pris på 12.21 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SAKAI?
SAKAI så en ATL-pris på 0.02819608 USD.
Hvad er handelsvolumen for SAKAI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SAKAI er -- USD.
Bliver SAKAI højere i år?
SAKAI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SAKAI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:41:47 (UTC+8)

Sakai Vault (SAKAI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$109,980.61

$3,868.46

$0.02772

$185.59

$1.0002

$109,980.61

$3,868.46

$185.59

$71.18

$20.250

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07365

$0.000000000000000000000020

$0.0042005

$0.00005435

$0.0021

$0.000276

