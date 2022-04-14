Saito (SAITO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Saito (SAITO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Saito (SAITO) Information Saito is a Web3 Foundation grant recipient that runs blockchain applications directly in your browser. The network pays ISPs instead of miners or stakers, allowing Web3 projects to self-fund infrastructure instead of passing costs to predatory monopolies like Infura. Officiel hjemmeside: https://saito.tech Hvidbog: https://saito.io/saito-whitepaper.pdf Køb SAITO nu!

Saito (SAITO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Saito (SAITO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.42M $ 13.42M $ 13.42M Samlet udbud $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Cirkulerende forsyning $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.42M $ 13.42M $ 13.42M Alle tiders Høj: $ 0.110352 $ 0.110352 $ 0.110352 Alle tiders Lav: $ 0.00147497 $ 0.00147497 $ 0.00147497 Nuværende pris: $ 0.00447197 $ 0.00447197 $ 0.00447197 Få mere at vide om Saito (SAITO) pris

Saito (SAITO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Saito (SAITO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAITO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAITO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAITO's tokenomics, kan du udforske SAITO tokens live-pris!

