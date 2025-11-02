Sailana Inu (SAILANA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00160813$ 0.00160813 $ 0.00160813 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.09% Prisændring (1D) -12.28% Prisændring (7D) -15.31% Prisændring (7D) -15.31%

Sailana Inu (SAILANA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SAILANA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SAILANAs højeste pris nogensinde er $ 0.00160813, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SAILANA har ændret sig med +0.09% i løbet af den sidste time, -12.28% i løbet af 24 timer og -15.31% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sailana Inu (SAILANA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 123.68K$ 123.68K $ 123.68K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 123.68K$ 123.68K $ 123.68K Cirkulationsforsyning 999.98M 999.98M 999.98M Samlet Udbud 999,982,048.1617041 999,982,048.1617041 999,982,048.1617041

Den nuværende markedsværdi på Sailana Inu er $ 123.68K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SAILANA er 999.98M, med et samlet udbud på 999982048.1617041. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 123.68K.