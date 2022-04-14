Saiko Ai (SAIKO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Saiko Ai (SAIKO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Saiko Ai (SAIKO) Information AI-Powered Trading Terminal Unlock a new level of trading prowess with Saiko Ai, the AI-powered trading terminal that puts the power of machine learning at your fingertips. Gain a decisive edge in the markets and seize the most lucrative opportunities. AI-Powered Insights Saiko Ai's advanced machine learning algorithms analyze vast troves of market data, identifying hidden patterns and emerging trends that give you an unparalleled advantage. Make informed decisions with confidence. Officiel hjemmeside: https://saikoai.com/ Køb SAIKO nu!

Saiko Ai (SAIKO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Saiko Ai (SAIKO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.19K $ 5.19K $ 5.19K Samlet udbud $ 998.86M $ 998.86M $ 998.86M Cirkulerende forsyning $ 998.86M $ 998.86M $ 998.86M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.19K $ 5.19K $ 5.19K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Saiko Ai (SAIKO) pris

Saiko Ai (SAIKO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Saiko Ai (SAIKO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAIKO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAIKO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAIKO's tokenomics, kan du udforske SAIKO tokens live-pris!

