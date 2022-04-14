Sagittarius (SAGIT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sagittarius (SAGIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sagittarius (SAGIT) Information Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Sagittarius, the Archer 🏹, signifies the adventurous and optimistic spirit of late autumn, from mid-November to mid-December. This season is all about seeking knowledge and new experiences. 🌍 Embark on a journey with the spirited and philosophical nature of Sagittarius! Officiel hjemmeside: https://astrofolio.xyz/ Køb SAGIT nu!

Sagittarius (SAGIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sagittarius (SAGIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Samlet udbud $ 999.62M $ 999.62M $ 999.62M Cirkulerende forsyning $ 999.62M $ 999.62M $ 999.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Alle tiders Høj: $ 0.00784854 $ 0.00784854 $ 0.00784854 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00122322 $ 0.00122322 $ 0.00122322 Få mere at vide om Sagittarius (SAGIT) pris

Sagittarius (SAGIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sagittarius (SAGIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAGIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAGIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAGIT's tokenomics, kan du udforske SAGIT tokens live-pris!

SAGIT Prisprediktion Vil du vide, hvor SAGIT måske er på vej hen? Vores SAGIT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SAGIT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!