Sage Universe (SAGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sage Universe (SAGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sage Universe (SAGE) Information Sage Universe is all about changing lives, building community, and helping eachother reach their goals. At Sage Universe we believe in the power of coming together and making real meaningful change. Join us in this awesome journey where YOU Print Hard and Live Smart ! Dream bigger. Officiel hjemmeside: https://sageuniverse.meme/ Køb SAGE nu!

Sage Universe (SAGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sage Universe (SAGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 938.41K $ 938.41K $ 938.41K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 938.41K $ 938.41K $ 938.41K Alle tiders Høj: $ 0.04726243 $ 0.04726243 $ 0.04726243 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00093899 $ 0.00093899 $ 0.00093899 Få mere at vide om Sage Universe (SAGE) pris

Sage Universe (SAGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sage Universe (SAGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAGE's tokenomics, kan du udforske SAGE tokens live-pris!

SAGE Prisprediktion Vil du vide, hvor SAGE måske er på vej hen? Vores SAGE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SAGE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!