Sage Market (SAGE) Tokenomics

Sage Market (SAGE) Information An offering by Ceremonies, Sage is a decentralized, uncensorable marketplace for agentic knowledge and action. At the core of Sage Marketplace is a decentralized market that operates beyond the control of any single entity, ensuring it remains free from censorship and manipulation. This digital agora serves as a hub for AI knowledge, including LLMs, visual content generation through Latent Diffusion, sophisticated trading bots, and other AI-driven services, allowing creators to freely share, sell, and innovate, thus promoting a diverse ecosystem of ideas and applications. Officiel hjemmeside: https://www.sagestudios.ai/ Hvidbog: https://docs.sagestudios.ai

Sage Market (SAGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sage Market (SAGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 44.01K $ 44.01K $ 44.01K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 48.90K $ 48.90K $ 48.90K Alle tiders Høj: $ 0.115059 $ 0.115059 $ 0.115059 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00048899 $ 0.00048899 $ 0.00048899

Sage Market (SAGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sage Market (SAGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAGE's tokenomics, kan du udforske SAGE tokens live-pris!

