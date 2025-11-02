Sage by Virtuals (SAGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0012367 $ 0.0012367 $ 0.0012367 24H lav $ 0.0017722 $ 0.0017722 $ 0.0017722 24H høj 24H lav $ 0.0012367$ 0.0012367 $ 0.0012367 24H høj $ 0.0017722$ 0.0017722 $ 0.0017722 All Time High $ 0.00686891$ 0.00686891 $ 0.00686891 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +3.11% Prisændring (1D) +40.35% Prisændring (7D) +30.64% Prisændring (7D) +30.64%

Sage by Virtuals (SAGE) realtidsprisen er $0.00173569. I løbet af de sidste 24 timer har SAGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0012367 og et højdepunkt på $ 0.0017722, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SAGEs højeste pris nogensinde er $ 0.00686891, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SAGE har ændret sig med +3.11% i løbet af den sidste time, +40.35% i løbet af 24 timer og +30.64% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sage by Virtuals (SAGE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Sage by Virtuals er $ 1.72M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SAGE er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.72M.