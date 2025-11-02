SafuLauncher (SAFU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00008916 $ 0.00008916 $ 0.00008916 24H lav $ 0.00009085 $ 0.00009085 $ 0.00009085 24H høj 24H lav $ 0.00008916$ 0.00008916 $ 0.00008916 24H høj $ 0.00009085$ 0.00009085 $ 0.00009085 All Time High $ 0.000813$ 0.000813 $ 0.000813 Laveste pris $ 0.00008916$ 0.00008916 $ 0.00008916 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.92% Prisændring (7D) -10.44% Prisændring (7D) -10.44%

SafuLauncher (SAFU) realtidsprisen er $0.00008939. I løbet af de sidste 24 timer har SAFU handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00008916 og et højdepunkt på $ 0.00009085, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SAFUs højeste pris nogensinde er $ 0.000813, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00008916.

Når det gælder kortsigtet performance, SAFU har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.92% i løbet af 24 timer og -10.44% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SafuLauncher (SAFU) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på SafuLauncher er $ 8.94K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SAFU er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.94K.