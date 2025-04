Hvad er Safemars (SAFEMARS)

SAFEMARS is a yield and liquidity generation protocol. It taxes transactions and distributes 2% to holders and locks 2% to liquidity.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Safemars (SAFEMARS) Ressource Officiel hjemmeside