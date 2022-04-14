SafCoin (SAF) Tokenomics Få vigtig indsigt i SafCoin (SAF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SafCoin (SAF) Information SafCoin price today is $0.719980 with a 24-hour trading volume of $2,582. SAF price is up 52.1% in the last 24 hours. It has a circulating supply of 0 SAF coins and a max supply of ?. If you are looking to buy or sell SafCoin, P2PB2B is currently the most active exchange. Officiel hjemmeside: https://www.safcoin.africa/ Køb SAF nu!

SafCoin (SAF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SafCoin (SAF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.77K $ 16.77K $ 16.77K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 9.80M $ 9.80M $ 9.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.11K $ 17.11K $ 17.11K Alle tiders Høj: $ 3.03 $ 3.03 $ 3.03 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00171068 $ 0.00171068 $ 0.00171068 Få mere at vide om SafCoin (SAF) pris

SafCoin (SAF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SafCoin (SAF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAF's tokenomics, kan du udforske SAF tokens live-pris!

