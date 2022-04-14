SAD MEOW (SADMEOW) Tokenomics Få vigtig indsigt i SAD MEOW (SADMEOW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SAD MEOW (SADMEOW) Information SADMEOW is a new category of memecoins recently launched on TON Blockchain. Thus far referred to as, Audio Memecoins, they have an mp3 file embedded in the meta data. This 10 second clip of audio can be played by the user via dextools.com or geckoterminal.com The technology, and this coin in particular, was launched by the team at gaspump.tv. SADMEOW was the very first, created as the final test by the team, and left out into the wild to be embraced and taken over by the community. Officiel hjemmeside: https://sadmeow.lol/ Køb SADMEOW nu!

SAD MEOW (SADMEOW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SAD MEOW (SADMEOW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 133.54K $ 133.54K $ 133.54K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 133.54K $ 133.54K $ 133.54K Alle tiders Høj: $ 0.00241871 $ 0.00241871 $ 0.00241871 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00013365 $ 0.00013365 $ 0.00013365 Få mere at vide om SAD MEOW (SADMEOW) pris

SAD MEOW (SADMEOW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SAD MEOW (SADMEOW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SADMEOW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SADMEOW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SADMEOW's tokenomics, kan du udforske SADMEOW tokens live-pris!

