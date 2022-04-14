SAD MEOW (SADMEOW) Tokenomics

Få vigtig indsigt i SAD MEOW (SADMEOW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
SAD MEOW (SADMEOW) Information

SADMEOW is a new category of memecoins recently launched on TON Blockchain. Thus far referred to as, Audio Memecoins, they have an mp3 file embedded in the meta data. This 10 second clip of audio can be played by the user via dextools.com or geckoterminal.com

The technology, and this coin in particular, was launched by the team at gaspump.tv. SADMEOW was the very first, created as the final test by the team, and left out into the wild to be embraced and taken over by the community.

https://sadmeow.lol/

SAD MEOW (SADMEOW) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SAD MEOW (SADMEOW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 133.54K
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 133.54K
Alle tiders Høj:
$ 0.00241871
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00013365
SAD MEOW (SADMEOW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for SAD MEOW (SADMEOW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SADMEOW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SADMEOW tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SADMEOW's tokenomics, kan du udforske SADMEOW tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.