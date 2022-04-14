Saakuru (SKR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Saakuru (SKR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Saakuru (SKR) Information Saakuru is a consumer-centric L2 protocol with zero transaction fees based on OP Stack to create a frictionless experience for any application. Using the Saakuru Protocol alongside the Saakuru Developer Suite enables any product to add Web3 capability in just one day. The powerful and developer-friendly product suite allows a cost-efficient and seamless transition from Web2 to Web3. The Saakuru Protocol is already live & records more than 1.4 million transactions/week*, which already puts it into the top 20 public blockchains by transactions per week only nine months after network launch. This quick transaction growth is mainly influenced by its gasless nature and very fast block time. On top of that, Saakuru Labs has launched its own Developer Suite: a comprehensive set of highly interoperable modules like Mobile Wallet SDK, NFT management platform, Blockchain data API, and Gamification API, which allows products to embed essential Web3 modules directly to their products significantly reducing cost and speed for any go-to-market strategy. The Saakuru token is a multi-purpose (utility & governance) token of the Saakuru Protocol, notable for its innovative burning mechanism that methodically reduces supply through transaction fees, developer profits, and governance actions. Its demand is driven by a unique credit system that sustains a gas-less blockchain environment, enabling developers to stake SKR tokens to decrease operational costs. This model promotes active ecosystem participation, ensuring the token's utility and fostering sustainable growth. Officiel hjemmeside: https://saakuru.com/ Hvidbog: https://source.saakuru.com/saakuru-source Køb SKR nu!

Saakuru (SKR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Saakuru (SKR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 942.32K $ 942.32K $ 942.32K Samlet udbud $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M Cirkulerende forsyning $ 702.34M $ 702.34M $ 702.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Alle tiders Høj: $ 0.076016 $ 0.076016 $ 0.076016 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00134168 $ 0.00134168 $ 0.00134168 Få mere at vide om Saakuru (SKR) pris

Saakuru (SKR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Saakuru (SKR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SKR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SKR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SKR's tokenomics, kan du udforske SKR tokens live-pris!

SKR Prisprediktion Vil du vide, hvor SKR måske er på vej hen? Vores SKR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SKR Tokens prisprediktion nu!

