Saad Boi (SAAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Saad Boi (SAAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Saad Boi (SAAD) Information SAAD is a meme token fostering a community-driven ecosystem that combines transparency with structured growth milestones. The project features predetermined market cap targets that trigger specific actions, including exchange listing preparations, marketing initiatives, and charitable contributions to mental health organizations. The token's fundamentals are built on transparent development and community engagement. Officiel hjemmeside: https://www.saadboisol.com/ Køb SAAD nu!

Saad Boi (SAAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Saad Boi (SAAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 191.61K $ 191.61K $ 191.61K Samlet udbud $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Cirkulerende forsyning $ 857.82M $ 857.82M $ 857.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 223.35K $ 223.35K $ 223.35K Alle tiders Høj: $ 0.00503728 $ 0.00503728 $ 0.00503728 Alle tiders Lav: $ 0.00017097 $ 0.00017097 $ 0.00017097 Nuværende pris: $ 0.00022462 $ 0.00022462 $ 0.00022462 Få mere at vide om Saad Boi (SAAD) pris

Saad Boi (SAAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Saad Boi (SAAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAAD's tokenomics, kan du udforske SAAD tokens live-pris!

