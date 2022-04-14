RXR Coin (RXRC) Tokenomics Få vigtig indsigt i RXR Coin (RXRC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RXR Coin (RXRC) Information “One-Dollar Purchase” is a crowdfunding and lottery project which has a wide audience around the world. It allows users to participate with minimal investment for the chance to win high-value items, such as: “$10 win 1BTC”. RXR.Lab is a blockchain-based project that aims to revolutionize the traditional crowdfunding and gambling industries by integrating “Real World Assets (RWA)” with blockchain technology. RXR.lab innovatively introduces "listed company mechanism and blockchain technology" into the crowdfunding and gambling industry to create a “crypto lottery system”: even if you don't win, you may be able to recover part or all of your cost，adding a layer of fairness to the gaming experience. And also, RXR.lab is on creating an “equity-based system”, where users can earn platform shares through the purchase of RXRC tokens. This model allows token holders to share in the platform's profits, much like traditional shareholders in a public company. Officiel hjemmeside: https://rxrlab.com Hvidbog: https://rxr-lab-1.gitbook.io/rxr.lab-docs Køb RXRC nu!

RXR Coin (RXRC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RXR Coin (RXRC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M Samlet udbud $ 380.00M $ 380.00M $ 380.00M Cirkulerende forsyning $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.59M $ 31.59M $ 31.59M Alle tiders Høj: $ 0.285265 $ 0.285265 $ 0.285265 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.083171 $ 0.083171 $ 0.083171 Få mere at vide om RXR Coin (RXRC) pris

RXR Coin (RXRC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RXR Coin (RXRC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RXRC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RXRC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RXRC's tokenomics, kan du udforske RXRC tokens live-pris!

