RWA Index (MVRWA) Tokenomics Få vigtig indsigt i RWA Index (MVRWA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RWA Index (MVRWA) Information An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Officiel hjemmeside: https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0xa5cdea03b11042fc10b52af9eca48bb17a2107d2/overview Køb MVRWA nu!

RWA Index (MVRWA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RWA Index (MVRWA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 189.04K $ 189.04K $ 189.04K Samlet udbud $ 156.55K $ 156.55K $ 156.55K Cirkulerende forsyning $ 156.55K $ 156.55K $ 156.55K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 189.04K $ 189.04K $ 189.04K Alle tiders Høj: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Alle tiders Lav: $ 0.655191 $ 0.655191 $ 0.655191 Nuværende pris: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Få mere at vide om RWA Index (MVRWA) pris

RWA Index (MVRWA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RWA Index (MVRWA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MVRWA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MVRWA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MVRWA's tokenomics, kan du udforske MVRWA tokens live-pris!

MVRWA Prisprediktion Vil du vide, hvor MVRWA måske er på vej hen? Vores MVRWA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MVRWA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!