Rush Games is a blockchain-based gaming platform that combines elements of traditional gaming with DeFi. Emphasizing on-chain transparency, high security, and fairness, Rush Games is building an ecosystem where players can actively participate in governance and gain economic benefits fairly and sustainably. With a focus on continuous innovation and community engagement, the platform aims to become a leader in the Web3 gaming industry. Officiel hjemmeside: https://www.rushgames.io/ Hvidbog: https://rushgames.gitbook.io/docs

Rush (RUSH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rush (RUSH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 385.03K $ 385.03K $ 385.03K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 60.28M $ 60.28M $ 60.28M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 638.70K $ 638.70K $ 638.70K Alle tiders Høj: $ 0.00852332 $ 0.00852332 $ 0.00852332 Alle tiders Lav: $ 0.0060395 $ 0.0060395 $ 0.0060395 Nuværende pris: $ 0.00638704 $ 0.00638704 $ 0.00638704 Få mere at vide om Rush (RUSH) pris

Rush (RUSH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rush (RUSH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RUSH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RUSH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RUSH's tokenomics, kan du udforske RUSH tokens live-pris!

RUSH Prisprediktion Vil du vide, hvor RUSH måske er på vej hen? Vores RUSH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RUSH Tokens prisprediktion nu!

