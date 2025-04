Hvad er Run (RUN)

Our goal is to make Solana as developer-friendly as Ethereum. With our simple 4 step process, users will be able to launch projects in moments. Not only that, but scaling projects will be as simple as the click of a button. We aim to build a BETTER Infura for Solana.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Run (RUN) Ressource Officiel hjemmeside