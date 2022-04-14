RUGMAN ($RUG) Tokenomics Få vigtig indsigt i RUGMAN ($RUG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RUGMAN ($RUG) Information RUGMAN on Hyperliquid is a creative-first, art-first memecoin project. He is intended to be a Hero of Hyperliquid and stands for justice for crypto. In a form of comedic satire, he is the anti-rugger / inverse $rug. BIO: Rugman is a wholesome hero living on Hyperliquid. His life’s dream is to become a successful quant, but all his friends think he’s a left curver! Join RUGMAN on his adventures as he discovers how quantitative he truly is. Officiel hjemmeside: https://rugman.io/ Køb $RUG nu!

RUGMAN ($RUG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RUGMAN ($RUG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 378.63K $ 378.63K $ 378.63K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 378.63K $ 378.63K $ 378.63K Alle tiders Høj: $ 0.232666 $ 0.232666 $ 0.232666 Alle tiders Lav: $ 0.00307891 $ 0.00307891 $ 0.00307891 Nuværende pris: $ 0.00378627 $ 0.00378627 $ 0.00378627 Få mere at vide om RUGMAN ($RUG) pris

RUGMAN ($RUG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RUGMAN ($RUG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $RUG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $RUG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $RUG's tokenomics, kan du udforske $RUG tokens live-pris!

$RUG Prisprediktion Vil du vide, hvor $RUG måske er på vej hen? Vores $RUG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $RUG Tokens prisprediktion nu!

