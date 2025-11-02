Rugflip (RFLIP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.55% Prisændring (1D) -1.01% Prisændring (7D) -18.23% Prisændring (7D) -18.23%

Rugflip (RFLIP) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har RFLIP handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RFLIPs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, RFLIP har ændret sig med -0.55% i løbet af den sidste time, -1.01% i løbet af 24 timer og -18.23% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Rugflip (RFLIP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.36K$ 7.36K $ 7.36K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.36K$ 7.36K $ 7.36K Cirkulationsforsyning 989.95M 989.95M 989.95M Samlet Udbud 989,951,741.584634 989,951,741.584634 989,951,741.584634

Den nuværende markedsværdi på Rugflip er $ 7.36K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RFLIP er 989.95M, med et samlet udbud på 989951741.584634. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.36K.