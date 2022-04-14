Ruff (RUFF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ruff (RUFF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ruff (RUFF) Information As an architecture combining block chain and internet of things (IoT), Ruff Chain includes a public chain for development as well as a distributed operating system. It extends the point-to-point network and consensus mechanism from the virtual to real world, and promotes the motion of atomic flow by information flow. RUFF Tokens, validated by virtual currency contracts, are placed in the Ruff Chain; they are the standards for incentivizing, consuming, and trading in the Ruff Chain community.

Ruff (RUFF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ruff (RUFF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 215.64K Samlet udbud $ 1.84B Cirkulerende forsyning $ 940.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 421.89K Alle tiders Høj: $ 0.168013 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00022929

Ruff (RUFF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ruff (RUFF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RUFF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RUFF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RUFF's tokenomics, kan du udforske RUFF tokens live-pris!

