rudi (RUDI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.01784483 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +0.75% Prisændring (1D) +1.38% Prisændring (7D) -37.50%

rudi (RUDI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har RUDI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RUDIs højeste pris nogensinde er $ 0.01784483, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, RUDI har ændret sig med +0.75% i løbet af den sidste time, +1.38% i løbet af 24 timer og -37.50% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

rudi (RUDI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 137.95K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 137.95K Cirkulationsforsyning 999.33M Samlet Udbud 999,330,290.299314

Den nuværende markedsværdi på rudi er $ 137.95K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RUDI er 999.33M, med et samlet udbud på 999330290.299314. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 137.95K.