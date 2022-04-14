Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rubber Ducky Cult ($DUCKY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Information $DUCKY is a fun meme coin for rubber duckies creating a fun energetic community on telegram and X. Spreading fun ducky memes community engagement & more. Created by the MYC whales from ODD APP which is available on the android and Apple marketplace. The founders will also be releasing a cool 2-D duck game to collect in game tokens. Gather artist for upcoming NFTs created and made from the community. We are a very serious Cult, and there isn't enough tokens. Officiel hjemmeside: https://www.rubberduckycult.io/ Køb $DUCKY nu!

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rubber Ducky Cult ($DUCKY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.66K $ 1.66K $ 1.66K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.66K $ 1.66K $ 1.66K Alle tiders Høj: $ 0.00242751 $ 0.00242751 $ 0.00242751 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Rubber Ducky Cult ($DUCKY) pris

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rubber Ducky Cult ($DUCKY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $DUCKY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $DUCKY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $DUCKY's tokenomics, kan du udforske $DUCKY tokens live-pris!

$DUCKY Prisprediktion Vil du vide, hvor $DUCKY måske er på vej hen? Vores $DUCKY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $DUCKY Tokens prisprediktion nu!

