Rowan Coin (RWN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00189878 24H lav $ 0.00189921 24H høj All Time High $ 0.364176 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.01% Prisændring (7D) +9.74%

Rowan Coin (RWN) realtidsprisen er $0.00189917. I løbet af de sidste 24 timer har RWN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00189878 og et højdepunkt på $ 0.00189921, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RWNs højeste pris nogensinde er $ 0.364176, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, RWN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.01% i løbet af 24 timer og +9.74% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Rowan Coin (RWN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 370.34K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.04M Cirkulationsforsyning 195.00M Samlet Udbud 545,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Rowan Coin er $ 370.34K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RWN er 195.00M, med et samlet udbud på 545000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.04M.