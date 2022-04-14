ROVR Network (ROVR) Tokenomics Få vigtig indsigt i ROVR Network (ROVR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ROVR Network (ROVR) Information ROVR is a decentralized global platform designed for high-definition, real-time 3D data collection, processing, and storage across all scenarios. We are driven by the belief that data ownership should rest with individual producers, not large corporations or organizations. By generating vast volumes of ultra-high-definition 3D and 4D data—complete with detailed timelines—ROVR is establishing a robust foundation for the next generation of 3D AI training. Officiel hjemmeside: https://rovr.network Køb ROVR nu!

ROVR Network (ROVR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ROVR Network (ROVR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 121.85M $ 121.85M $ 121.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 97.97M $ 97.97M $ 97.97M Alle tiders Høj: $ 0.02158741 $ 0.02158741 $ 0.02158741 Alle tiders Lav: $ 0.00865958 $ 0.00865958 $ 0.00865958 Nuværende pris: $ 0.00979721 $ 0.00979721 $ 0.00979721 Få mere at vide om ROVR Network (ROVR) pris

ROVR Network (ROVR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ROVR Network (ROVR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ROVR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ROVR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ROVR's tokenomics, kan du udforske ROVR tokens live-pris!

