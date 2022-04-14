Routine Coin (ROU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Routine Coin (ROU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Routine Coin (ROU) Information Routine Coin (ROU) is a blockchain-based ecosystem built on the Polygon network, designed to seamlessly integrate crypto into everyday activities. The ecosystem comprises multiple functional platforms tailored for diverse, real-world use cases. Doplantrip is a travel booking platform accepting crypto payments, offering users a streamlined, global travel experience. Doroutine facilitates decentralized e-commerce, allowing users worldwide to securely buy and sell products with cryptocurrencies. Billroutine simplifies routine financial transactions by enabling users to pay utility bills, mobile recharges, and more via cryptocurrency. RTCBIT provides a centralized cryptocurrency exchange for convenient and secure trading, while RoutineSwap is a decentralized exchange facilitating secure crypto swaps. Additionally, Roupay delivers a crypto wallet integrated with prepaid card services, bridging the gap between crypto assets and fiat spending seamlessly. Officiel hjemmeside: https://routinecoin.info Hvidbog: https://github.com/Routinecoin/RoutineCoin-Whitepaper Køb ROU nu!

Routine Coin (ROU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Routine Coin (ROU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 40.89K $ 40.89K $ 40.89K Samlet udbud $ 322.38M $ 322.38M $ 322.38M Cirkulerende forsyning $ 322.38M $ 322.38M $ 322.38M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 40.89K $ 40.89K $ 40.89K Alle tiders Høj: $ 0.00320169 $ 0.00320169 $ 0.00320169 Alle tiders Lav: $ 0.0000901 $ 0.0000901 $ 0.0000901 Nuværende pris: $ 0.00012682 $ 0.00012682 $ 0.00012682 Få mere at vide om Routine Coin (ROU) pris

Routine Coin (ROU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Routine Coin (ROU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ROU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ROU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ROU's tokenomics, kan du udforske ROU tokens live-pris!

