Routine Coin (ROU) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Routine Coin (ROU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Routine Coin (ROU) Information

Routine Coin (ROU) is a blockchain-based ecosystem built on the Polygon network, designed to seamlessly integrate crypto into everyday activities. The ecosystem comprises multiple functional platforms tailored for diverse, real-world use cases. Doplantrip is a travel booking platform accepting crypto payments, offering users a streamlined, global travel experience. Doroutine facilitates decentralized e-commerce, allowing users worldwide to securely buy and sell products with cryptocurrencies. Billroutine simplifies routine financial transactions by enabling users to pay utility bills, mobile recharges, and more via cryptocurrency. RTCBIT provides a centralized cryptocurrency exchange for convenient and secure trading, while RoutineSwap is a decentralized exchange facilitating secure crypto swaps. Additionally, Roupay delivers a crypto wallet integrated with prepaid card services, bridging the gap between crypto assets and fiat spending seamlessly.

Officiel hjemmeside:
https://routinecoin.info
Hvidbog:
https://github.com/Routinecoin/RoutineCoin-Whitepaper

Routine Coin (ROU) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Routine Coin (ROU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 40.89K
Samlet udbud
$ 322.38M
Cirkulerende forsyning
$ 322.38M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 40.89K
Alle tiders Høj:
$ 0.00320169
Alle tiders Lav:
$ 0.0000901
Nuværende pris:
$ 0.00012682
Routine Coin (ROU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Routine Coin (ROU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ROU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ROU tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ROU's tokenomics, kan du udforske ROU tokens live-pris!

ROU Prisprediktion

Vil du vide, hvor ROU måske er på vej hen? Vores ROU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.