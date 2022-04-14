Rosscoin (ROSSCOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rosscoin (ROSSCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RossCoin is a movement dedicated to amplifying Ross Ulbricht's voice to further his ideals of freedom, decentralization and privacy. RossCoin's initial endeavor is the first cross-framework, multi-environment, self-evolving AI swarm. RossCoin was established to pay tribute to Ross Ulbricht, a trailblazer in the cryptocurrency world and a strong proponent of privacy, decentralization, and personal freedom. As the creator of Silk Road, Ross significantly influenced the development of the early cryptocurrency movement. Officiel hjemmeside: https://rosscoin.ai

Rosscoin (ROSSCOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rosscoin (ROSSCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.61K $ 27.61K $ 27.61K Samlet udbud $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Cirkulerende forsyning $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.61K $ 27.61K $ 27.61K Alle tiders Høj: $ 0.03458592 $ 0.03458592 $ 0.03458592 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Rosscoin (ROSSCOIN) pris

Rosscoin (ROSSCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rosscoin (ROSSCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ROSSCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ROSSCOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ROSSCOIN's tokenomics, kan du udforske ROSSCOIN tokens live-pris!

ROSSCOIN Prisprediktion Vil du vide, hvor ROSSCOIN måske er på vej hen? Vores ROSSCOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

