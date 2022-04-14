Rosie the Robot (ROSIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rosie the Robot (ROSIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rosie the Robot (ROSIE) Information The $ROSIE project centers around a unique, AI-powered memecoin inspired by "Rosie the Robot," a beloved character known for her role as a caring, motherly robot in popular culture. The purpose of $ROSIE is twofold: entertainment through an interactive AI feature and social impact via charitable donations. Users can interact with an AI version of Rosie on the project’s website, where they can ask questions and engage in conversations. The utility of $ROSIE goes beyond typical memecoins by enabling users to donate tokens, which will be directed towards charitable causes supporting mothers. Through this initiative, the project combines the viral appeal of meme tokens with meaningful contributions to social causes, while leveraging AI technology to create a novel user experience. Officiel hjemmeside: https://rosiesol.xyz/ Køb ROSIE nu!

Rosie the Robot (ROSIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rosie the Robot (ROSIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.40K $ 11.40K $ 11.40K Samlet udbud $ 998.71M $ 998.71M $ 998.71M Cirkulerende forsyning $ 998.71M $ 998.71M $ 998.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.40K $ 11.40K $ 11.40K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Rosie the Robot (ROSIE) pris

Rosie the Robot (ROSIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rosie the Robot (ROSIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ROSIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ROSIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ROSIE's tokenomics, kan du udforske ROSIE tokens live-pris!

