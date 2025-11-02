Roco Finance (ROCO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00794022 $ 0.00794022 $ 0.00794022 24H lav $ 0.00815914 $ 0.00815914 $ 0.00815914 24H høj 24H lav $ 0.00794022$ 0.00794022 $ 0.00794022 24H høj $ 0.00815914$ 0.00815914 $ 0.00815914 All Time High $ 6.32$ 6.32 $ 6.32 Laveste pris $ 0.00669942$ 0.00669942 $ 0.00669942 Prisændring (1H) +0.15% Prisændring (1D) +2.53% Prisændring (7D) -8.72% Prisændring (7D) -8.72%

Roco Finance (ROCO) realtidsprisen er $0.00814114. I løbet af de sidste 24 timer har ROCO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00794022 og et højdepunkt på $ 0.00815914, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ROCOs højeste pris nogensinde er $ 6.32, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00669942.

Når det gælder kortsigtet performance, ROCO har ændret sig med +0.15% i løbet af den sidste time, +2.53% i løbet af 24 timer og -8.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Roco Finance (ROCO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 761.73K$ 761.73K $ 761.73K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 811.03K$ 811.03K $ 811.03K Cirkulationsforsyning 93.50M 93.50M 93.50M Samlet Udbud 99,552,583.0 99,552,583.0 99,552,583.0

Den nuværende markedsværdi på Roco Finance er $ 761.73K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ROCO er 93.50M, med et samlet udbud på 99552583.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 811.03K.