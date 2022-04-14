Robotic Doge (DOGER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Robotic Doge (DOGER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Robotic Doge (DOGER) Information Robotic Doge ( DOGER ) is a community driven meme project on bnb chain for and by dogecoin lovers and sits as an independent meme token following the King of all meme coins Dogecoin, The most beloved meme token of all times , and in the memory of Kabosu ( the OG Doge ,RIP ) shaping a new chapter as an Robotic Version in a futuristic world in the Crypto Space. DOGER token does not have a team or taxes ! Officiel hjemmeside: https://dogercoin.cz/ Køb DOGER nu!

Robotic Doge (DOGER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Robotic Doge (DOGER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.39K $ 16.39K $ 16.39K Samlet udbud $ 144.52B $ 144.52B $ 144.52B Cirkulerende forsyning $ 144.52B $ 144.52B $ 144.52B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.39K $ 16.39K $ 16.39K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Robotic Doge (DOGER) pris

Robotic Doge (DOGER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Robotic Doge (DOGER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGER's tokenomics, kan du udforske DOGER tokens live-pris!

DOGER Prisprediktion Vil du vide, hvor DOGER måske er på vej hen? Vores DOGER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOGER Tokens prisprediktion nu!

