Rob Banks (BANKS) Tokenomics

Rob Banks (BANKS) Information Rob Banks ($BANKS) is more than a crypto project— it’s a brand that aims to change the financial narrative by combining the power of memes with a real mission: helping ordinary people learn, earn, and build wealth together. Through the Mask, NFTs, blogs, short videos, and interactive experiences, the Banks family co-creates their own financial stories—side by side. Ultimately, Rob Banks proves that when creative storytelling meets innovative technology, anyone can reshape the world of finance for the better. Officiel hjemmeside: https://www.banksonbase.com Hvidbog: https://www.banksonbase.com/wp-content/uploads/2025/04/Rob-Banks-Whitepaper.pdf Køb BANKS nu!

Rob Banks (BANKS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rob Banks (BANKS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 950.94K $ 950.94K $ 950.94K Samlet udbud $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Cirkulerende forsyning $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 950.94K $ 950.94K $ 950.94K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Rob Banks (BANKS) pris

Rob Banks (BANKS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rob Banks (BANKS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BANKS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BANKS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BANKS's tokenomics, kan du udforske BANKS tokens live-pris!

