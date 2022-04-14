Roastmaster9000 (RM9000) Tokenomics Få vigtig indsigt i Roastmaster9000 (RM9000), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Roastmaster9000 (RM9000) Information Unleashing Unfiltered Savage Energy on Solana RoastMaster9000 (RM9000) is the ultimate digital currency of carnage and comedy, powering a community of unapologetic wit and unrelenting humor. Built for those who live to roast and laugh, RM9000 is a token with no mercy and infinite creativity. Whether you’re tipping for the most savage burns, joining roast battles, or unlocking exclusive content from the masters of insult comedy, RM9000 lets you revel in the art of verbal obliteration. No filter, no apologies—just pure, hilarious chaos on-chain Officiel hjemmeside: https://roastmaster9000.com/ Køb RM9000 nu!

Roastmaster9000 (RM9000) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Roastmaster9000 (RM9000), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 64.46K $ 64.46K $ 64.46K Samlet udbud $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 64.46K $ 64.46K $ 64.46K Alle tiders Høj: $ 0.00912136 $ 0.00912136 $ 0.00912136 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Roastmaster9000 (RM9000) pris

Roastmaster9000 (RM9000) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Roastmaster9000 (RM9000) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RM9000 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RM9000 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RM9000's tokenomics, kan du udforske RM9000 tokens live-pris!

RM9000 Prisprediktion Vil du vide, hvor RM9000 måske er på vej hen? Vores RM9000 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RM9000 Tokens prisprediktion nu!

