Hvad er rLoop (RLOOP)

rLoop is a decentralized organization accelerating technological solutions to global problems. rLoop acquires, supports, and finances early-stage innovation and research projects as an open and self-governing collective. Users can invest in decentralized technology via NFT's.

rLoop (RLOOP) Ressource Officiel hjemmeside