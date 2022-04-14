Rizzyear (RIZZYEAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rizzyear (RIZZYEAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rizzyear (RIZZYEAR) Information $Rizzyear is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Designed to combine the fun and accessibility of meme coins with a strategic focus on long-term growth, $Rizzyear aims to redefine what’s possible in the crypto space. By leveraging a strong and passionate community, transparent communication, and an ambitious roadmap, $Rizzyear is poised to make a lasting impact. Officiel hjemmeside: https://rizzyear.uwu.ai/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1Hd8P4mBvq4utlctUyFdrE1u-5_nNsVko/view Køb RIZZYEAR nu!

Rizzyear (RIZZYEAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rizzyear (RIZZYEAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 109.19K $ 109.19K $ 109.19K Samlet udbud $ 920.89M $ 920.89M $ 920.89M Cirkulerende forsyning $ 920.89M $ 920.89M $ 920.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 109.19K $ 109.19K $ 109.19K Alle tiders Høj: $ 0.00371607 $ 0.00371607 $ 0.00371607 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.000118 $ 0.000118 $ 0.000118 Få mere at vide om Rizzyear (RIZZYEAR) pris

Rizzyear (RIZZYEAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rizzyear (RIZZYEAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RIZZYEAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RIZZYEAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RIZZYEAR's tokenomics, kan du udforske RIZZYEAR tokens live-pris!

RIZZYEAR Prisprediktion Vil du vide, hvor RIZZYEAR måske er på vej hen? Vores RIZZYEAR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RIZZYEAR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!