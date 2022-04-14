Rizzo the Rat (RIZZO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rizzo the Rat (RIZZO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rizzo the Rat (RIZZO) Information Our project is about the creation of Rizzo the rat meme coin. Rizzo the Rat is a Muppet character from the sketch comedy television series The Muppet Show, created in 1992 until 2016. He is a fictional rat who appeared on The Muppet Show and numerous films, with a starring role in the 1992 film The Muppet Christmas Carol. The Rizzo the Rat memecoin is a community-focused cryptocurrency inspired by the iconic, mischievous character. It combines humor, nostalgia, and modern blockchain technology to create a playful yet impactful crypto project. With a fair launch approach, the project prioritizes transparency and accessibility, fostering trust among users. Its roadmap includes building an ecosystem with NFTs, a themed game, and branded merchandise. By blending entertainment with innovation, Rizzo the Rat aims to redefine memecoins as tools for community engagement and creative interaction in the crypto space. Officiel hjemmeside: https://rizzoonsolana.webby.fun/ Køb RIZZO nu!

Rizzo the Rat (RIZZO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rizzo the Rat (RIZZO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.90K $ 4.90K $ 4.90K Samlet udbud $ 997.34M $ 997.34M $ 997.34M Cirkulerende forsyning $ 594.92M $ 594.92M $ 594.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.21K $ 8.21K $ 8.21K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Rizzo the Rat (RIZZO) pris

Rizzo the Rat (RIZZO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rizzo the Rat (RIZZO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RIZZO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RIZZO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RIZZO's tokenomics, kan du udforske RIZZO tokens live-pris!

