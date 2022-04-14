Rizzmas (RIZZMAS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rizzmas (RIZZMAS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rizzmas (RIZZMAS) Information Rizzmas is a Christmas token, financial venture with a focus on creating hype and community engagement. The reference to Santa, market caps, and seasonal celebration suggests it’s blending the festive holiday spirit with crypto trading or investments. Community-Driven, Many successful crypto projects rely heavily on fostering active communities. The playful and engaging tone ( references to Santa and a market cap goal) help in building a loyal following who enjoy participating in themed events and social media trends. Officiel hjemmeside: https://rizzmas.lol/ Køb RIZZMAS nu!

Rizzmas (RIZZMAS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rizzmas (RIZZMAS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.50M $ 6.50M $ 6.50M Samlet udbud $ 496.60B $ 496.60B $ 496.60B Cirkulerende forsyning $ 496.60B $ 496.60B $ 496.60B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.50M $ 6.50M $ 6.50M Alle tiders Høj: $ 0.00018285 $ 0.00018285 $ 0.00018285 Alle tiders Lav: $ 0.00000121 $ 0.00000121 $ 0.00000121 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Rizzmas (RIZZMAS) pris

Rizzmas (RIZZMAS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rizzmas (RIZZMAS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RIZZMAS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RIZZMAS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RIZZMAS's tokenomics, kan du udforske RIZZMAS tokens live-pris!

RIZZMAS Prisprediktion Vil du vide, hvor RIZZMAS måske er på vej hen? Vores RIZZMAS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RIZZMAS Tokens prisprediktion nu!

