RivusDAO (RIVUS) Tokenomics

RivusDAO (RIVUS) Information RivusDAO is a Decentralized Autonomous Organization that decides on the key parameters of liquid staking protocols through the voting power of governance token ($RIVUS) tokens. Rivus DAO is a cryptocurrency protocol that aims to unlock DeFi on AI protocols/ecosystems by offering LSD services to blockchains such as Bittensor. Like Lido Finance, Rivus DAO offers a liquid staking solution through rsTAO, in which users can earn staking rewards while staying on the Ethereum Network. Earning rewards on digital assets becomes quite accessible through liquid staking derivatives. There are many benefits of introducing a Liquid Staking Token (LST) for TAO such as it can be used as collateral in DeFi activities and at the same time earn stakes for it. In the future, rsTAO will become an acceptable collateral to lending/borrowing platforms like AAVE among other giants in the sector. Officiel hjemmeside: https://www.rivusdao.xyz/ Hvidbog: https://docs.rivusdao.xyz/ Køb RIVUS nu!

RivusDAO (RIVUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RivusDAO (RIVUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.65K $ 17.65K $ 17.65K Samlet udbud $ 987.50M $ 987.50M $ 987.50M Cirkulerende forsyning $ 294.67M $ 294.67M $ 294.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 59.15K $ 59.15K $ 59.15K Alle tiders Høj: $ 0.104882 $ 0.104882 $ 0.104882 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om RivusDAO (RIVUS) pris

RivusDAO (RIVUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RivusDAO (RIVUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RIVUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RIVUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RIVUS's tokenomics, kan du udforske RIVUS tokens live-pris!

RIVUS Prisprediktion Vil du vide, hvor RIVUS måske er på vej hen? Vores RIVUS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RIVUS Tokens prisprediktion nu!

