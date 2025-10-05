Rita Elite Order (RITA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00059855 $ 0.00059855 $ 0.00059855 24H lav $ 0.00063855 $ 0.00063855 $ 0.00063855 24H høj 24H lav $ 0.00059855$ 0.00059855 $ 0.00059855 24H høj $ 0.00063855$ 0.00063855 $ 0.00063855 All Time High $ 0.01035089$ 0.01035089 $ 0.01035089 Laveste pris $ 0.00009955$ 0.00009955 $ 0.00009955 Prisændring (1H) +0.32% Prisændring (1D) +2.02% Prisændring (7D) -0.19% Prisændring (7D) -0.19%

Rita Elite Order (RITA) realtidsprisen er $0.00061887. I løbet af de sidste 24 timer har RITA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00059855 og et højdepunkt på $ 0.00063855, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RITAs højeste pris nogensinde er $ 0.01035089, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00009955.

Når det gælder kortsigtet performance, RITA har ændret sig med +0.32% i løbet af den sidste time, +2.02% i løbet af 24 timer og -0.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Rita Elite Order (RITA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 61.93K$ 61.93K $ 61.93K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 61.93K$ 61.93K $ 61.93K Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Rita Elite Order er $ 61.93K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RITA er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 61.93K.