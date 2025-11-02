UdvekslingDEX+
Den direkte RIPPLE WITH RIZZ pris i dag er 0.00002482 USD. Følg med i realtid RIZZLE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk RIZZLE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

RIPPLE WITH RIZZ Pris (RIZZLE)

1 RIZZLE til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
USD
RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:21:41 (UTC+8)

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00002482
$ 0.00002482$ 0.00002482
24H lav
$ 0.00002482
$ 0.00002482$ 0.00002482
24H høj

$ 0.00002482
$ 0.00002482$ 0.00002482

$ 0.00002482
$ 0.00002482$ 0.00002482

$ 0.00035597
$ 0.00035597$ 0.00035597

$ 0.00001714
$ 0.00001714$ 0.00001714

--

0.00%

-13.32%

-13.32%

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) realtidsprisen er $0.00002482. I løbet af de sidste 24 timer har RIZZLE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00002482 og et højdepunkt på $ 0.00002482, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RIZZLEs højeste pris nogensinde er $ 0.00035597, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001714.

Når det gælder kortsigtet performance, RIZZLE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og -13.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Markedsinformation

$ 24.57K
$ 24.57K$ 24.57K

--
----

$ 24.57K
$ 24.57K$ 24.57K

989.87M
989.87M 989.87M

989,871,841.860799
989,871,841.860799 989,871,841.860799

Den nuværende markedsværdi på RIPPLE WITH RIZZ er $ 24.57K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RIZZLE er 989.87M, med et samlet udbud på 989871841.860799. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 24.57K.

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af RIPPLE WITH RIZZ til USD $ 0.0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af RIPPLE WITH RIZZ til USD $ -0.0000056115.
I de sidste 60 dage var prisændringen af RIPPLE WITH RIZZ til USD $ -0.0000094028.
I de sidste 90 dage var prisændringen af RIPPLE WITH RIZZ til USD $ -0.00006800466686404831.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0.00.00%
30 dage$ -0.0000056115-22.60%
60 dage$ -0.0000094028-37.88%
90 dage$ -0.00006800466686404831-73.26%

Hvad er RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

RIZZLE is a memecoin built on the XRPL. It’s a playful twist on “Ripple,” where the “p”s are replaced with “z”s—adding “Rizz” to Ripple. Rizz is a popular slang term for charisma, especially among Generation Z.

While RIZZLE is primarily a memecoin with a strong focus on community building, it also offers various trading bots and is developing an AI agent that will soon be able to speak in Spaces on X.

By leveraging the cultural relevance of “Rizz,” one of the most widely used slang terms among Gen Z, RIZZLE aims to expand beyond the existing XRPL user base and onboard a new wave of users.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Ressource

Officiel hjemmeside

RIPPLE WITH RIZZ Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for RIPPLE WITH RIZZ.

Tjek RIPPLE WITH RIZZ prisprediktion nu!

RIZZLE til lokale valutaer

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Tokenomics

At forstå tokenomics for RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om RIZZLE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Hvor meget er RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) værd i dag?
Den direkte RIZZLE pris i USD er 0.00002482 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle RIZZLE til USD pris?
Den aktuelle pris på RIZZLEtil USD er $ 0.00002482. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af RIPPLE WITH RIZZ?
Markedsværdien for RIZZLE er $ 24.57K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af RIZZLE?
Den cirkulerende forsyning af RIZZLE er 989.87M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på RIZZLE?
RIZZLE opnåede en ATH-pris på 0.00035597 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på RIZZLE?
RIZZLE så en ATL-pris på 0.00001714 USD.
Hvad er handelsvolumen for RIZZLE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for RIZZLE er -- USD.
Bliver RIZZLE højere i år?
RIZZLE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se RIZZLE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:21:41 (UTC+8)

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

