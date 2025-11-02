RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00002482 24H lav $ 0.00002482 24H høj $ 0.00002482 All Time High $ 0.00035597 Laveste pris $ 0.00001714 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) 0.00% Prisændring (7D) -13.32%

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) realtidsprisen er $0.00002482. I løbet af de sidste 24 timer har RIZZLE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00002482 og et højdepunkt på $ 0.00002482, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RIZZLEs højeste pris nogensinde er $ 0.00035597, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001714.

Når det gælder kortsigtet performance, RIZZLE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og -13.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 24.57K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 24.57K Cirkulationsforsyning 989.87M Samlet Udbud 989,871,841.860799

Den nuværende markedsværdi på RIPPLE WITH RIZZ er $ 24.57K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RIZZLE er 989.87M, med et samlet udbud på 989871841.860799. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 24.57K.