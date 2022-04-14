Ripio Credit Network (RCN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ripio Credit Network (RCN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ripio Credit Network (RCN) Information RCN is an open-source global credit network that connects lenders, borrowers and originators on the blockchain to create frictionless, transparent and borderless loan markets. The RCN Credit Marketplace is a proprietary Decentralized Application (dApp) that allows users to access the RCN protocol and connect with its features. By combining digital lending and borrowing tools with all the transparency and security of the blockchain, the RCN Credit Marketplace enables creditors to lend Decentralized Finance (DeFi) and Centralized Finance (CeFi) loans, borrow Peer-To-Peer (P2P) loans and manage everything in one place. RCN is powered by its own open-source blockchain lending and borrowing protocol, which in turn runs on the Ethereum network. Composed by a modular set of smart-contracts, the protocol's current version RCN Protocol v4.0 "Diaspore" allows its users to denominate, collateralize, receive, repay, fund, transfer and collect loans. In addition, it is compatible with a wide variety of Oracles, Loan Types and Backings. Officiel hjemmeside: https://rcn.market/ Hvidbog: https://github.com/ripio/rcn-network/blob/master/WHITEPAPER.md

Ripio Credit Network (RCN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ripio Credit Network (RCN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 188.19K Samlet udbud $ 999.94M Cirkulerende forsyning $ 530.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 354.48K Alle tiders Høj: $ 0.525707 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.0003545

Ripio Credit Network (RCN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ripio Credit Network (RCN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RCN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RCN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RCN's tokenomics, kan du udforske RCN tokens live-pris!

