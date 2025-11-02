UdvekslingDEX+
Den direkte Ripe DAO Governance Token pris i dag er 1.79 USD. Følg med i realtid RIPE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk RIPE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Ripe DAO Governance Token Pris (RIPE)

1 RIPE til USD direkte pris:

$1.79
$1.79
+2.90%1D
USD
Ripe DAO Governance Token (RIPE) Live prisdiagram
Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 1.72
$ 1.72
24H lav
$ 1.98
$ 1.98
24H høj

$ 1.72
$ 1.72

$ 1.98
$ 1.98

$ 42.92
$ 42.92

$ 1.68
$ 1.68

-9.01%

+2.98%

-12.40%

-12.40%

Ripe DAO Governance Token (RIPE) realtidsprisen er $1.79. I løbet af de sidste 24 timer har RIPE handlet mellem et lavpunkt på $ 1.72 og et højdepunkt på $ 1.98, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RIPEs højeste pris nogensinde er $ 42.92, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.68.

Når det gælder kortsigtet performance, RIPE har ændret sig med -9.01% i løbet af den sidste time, +2.98% i løbet af 24 timer og -12.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Markedsinformation

$ 2.13M
$ 2.13M

--
--

$ 1.80B
$ 1.80B

1.19M
1.19M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Ripe DAO Governance Token er $ 2.13M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RIPE er 1.19M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.80B.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Ripe DAO Governance Token til USD $ +0.051907.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Ripe DAO Governance Token til USD $ -1.1108824130.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Ripe DAO Governance Token til USD $ -1.5298011250.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Ripe DAO Governance Token til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.051907+2.98%
30 dage$ -1.1108824130-62.06%
60 dage$ -1.5298011250-85.46%
90 dage$ 0--

Hvad er Ripe DAO Governance Token (RIPE)

One Loan. Every Asset.

Your entire portfolio—ETH, stablecoins, NFTs, tokenized stocks, yield-bearing positions, everything—backs ONE loan. No more juggling multiple debt positions. No more unproductive collateral. Just pure capital efficiency. It's all powered by the stablecoin, GREEN.

DeFi lending works great — if you're willing to manage five different debt positions. But most people aren't. Five loans for five assets isn't how people think about their wealth. Your tokenized stocks? Worthless as collateral. Your yield-bearing tokens? Just sitting there, unused.

Ripe simplifies everything. Your entire portfolio — crypto, RWAs, jpegs, everything — backs ONE loan. Finally, borrowing that understands what a portfolio actually is.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Ressource

Officiel hjemmeside

Ripe DAO Governance Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Ripe DAO Governance Token (RIPE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Ripe DAO Governance Token (RIPE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Ripe DAO Governance Token.

Tjek Ripe DAO Governance Token prisprediktion nu!

RIPE til lokale valutaer

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Ripe DAO Governance Token (RIPE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om RIPE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Hvor meget er Ripe DAO Governance Token (RIPE) værd i dag?
Den direkte RIPE pris i USD er 1.79 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle RIPE til USD pris?
Den aktuelle pris på RIPEtil USD er $ 1.79. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Ripe DAO Governance Token?
Markedsværdien for RIPE er $ 2.13M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af RIPE?
Den cirkulerende forsyning af RIPE er 1.19M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på RIPE?
RIPE opnåede en ATH-pris på 42.92 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på RIPE?
RIPE så en ATL-pris på 1.68 USD.
Hvad er handelsvolumen for RIPE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for RIPE er -- USD.
Bliver RIPE højere i år?
RIPE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se RIPE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ripe DAO Governance Token (RIPE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$109,962.95

$3,866.12

$0.02775

$185.48

$1.0003

$109,962.95

$3,866.12

$185.48

$71.30

$20.172

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07529

$0.000000000000000000000020

$0.0042005

$0.00005392

$0.0021

$0.000254

