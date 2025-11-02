Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 1.72 24H høj $ 1.98 All Time High $ 42.92 Laveste pris $ 1.68 Prisændring (1H) -9.01% Prisændring (1D) +2.98% Prisændring (7D) -12.40%

Ripe DAO Governance Token (RIPE) realtidsprisen er $1.79. I løbet af de sidste 24 timer har RIPE handlet mellem et lavpunkt på $ 1.72 og et højdepunkt på $ 1.98, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RIPEs højeste pris nogensinde er $ 42.92, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.68.

Når det gælder kortsigtet performance, RIPE har ændret sig med -9.01% i løbet af den sidste time, +2.98% i løbet af 24 timer og -12.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.13M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.80B Cirkulationsforsyning 1.19M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Ripe DAO Governance Token er $ 2.13M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RIPE er 1.19M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.80B.