Rings scUSD (SCUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rings scUSD (SCUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rings scUSD (SCUSD) Information Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power. When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic. Officiel hjemmeside: https://app.rings.money/ Hvidbog: https://docs.rings.money/ Køb SCUSD nu!

Rings scUSD (SCUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rings scUSD (SCUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Samlet udbud $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Cirkulerende forsyning $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Alle tiders Høj: $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 Alle tiders Lav: $ 0.944488 $ 0.944488 $ 0.944488 Nuværende pris: $ 0.998679 $ 0.998679 $ 0.998679 Få mere at vide om Rings scUSD (SCUSD) pris

Rings scUSD (SCUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rings scUSD (SCUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SCUSD's tokenomics, kan du udforske SCUSD tokens live-pris!

SCUSD Prisprediktion Vil du vide, hvor SCUSD måske er på vej hen? Vores SCUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SCUSD Tokens prisprediktion nu!

